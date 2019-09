Na lista da degola estão esposa de líder do governo, parentes de deputados e até familiares de Cameli

Sem dó, nem piedade. A imagem de gestor “good vibes” do governador Gladson Cameli, aos poucos, vem ganhando novas conotações, conforme a banda toca em seu governo. A última cartada veio após os vetos em massa sofridos por Cameli pelos deputados na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), esta semana. Nesta quinta-feira, 19, por uma questão de “equilíbrio político e fiscal”, Gladson decidiu, coincidentemente, exonerar 340 cargos comissionados do Estado. Entre os demitidos, estão nada menos que filhos de políticos, familiares e amigos de parlamentares e até membros e amigos da própria família Cameli.

ACESSE A LISTA DOS COMISSIONADOS AQUI

A começar por Nara Regina Sandri Schafer, esposa do deputado Luís Tchê, líder do governo da Aleac. O irmão do deputado Gerlen Diniz, um dos mais importantes aliados de Gladson na base governista, também foi exonerado, trata-se de Gene Glenn Diniz Andrade, que mantinha um cargo de Chefe de Departamento na Fundação de Tecnologia do Estado do Acre – FUNTAC.

A prima de Gladson Cameli, que atuava na Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), Ana Paula Santiago Cameli, é uma das dispensadas.

Não menos importantes, também foram dispensados Fagner Rojas Sales, filho do “Leão do Juruá”, Vagner Sales e da deputada Antônia Sales, que atuava na Seinfra e Vânia Mendonça da Silva, sobrinha do deputado estadual Antônio Pedro. Stallin Naubert Silva de Araújo, filho de José Roberto, presidente da Coopserge, que foi candidato pelo PHS ano passado a deputado estadual, também está entre os exonerados.

Retaliação?

O governador fez questão de esclarecer, logo após publicação das exonerações no Diário Oficial, que a medida não se trata de retaliação, mas apenas uma questão de ajuste fiscal. Segundo ele, a ação também é uma maneira de democratizar o governo. “Todos são iguais, essa foi a forma que nós adotamos para ter o equilíbrio fiscal e o equilíbrio político serem todos iguais”.

Para a próxima terça-feira, dia 24, Gladson Cameli irá convocar uma reunião com os deputados estaduais para debater outras situações pertinentes à situação econômica do Acre.