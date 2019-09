Moda de alto estilo nesta quinta-feira (19) no Senac Fashion Day, no Pálacio do Comércio

O Senac realiza nesta quinta-feira (19), às 14h, no auditório do Palácio do Comércio, em Rio Branco, o Senac Fashion Day, que na edição acreana adotou o slogan “Siga a tendência de ser você”.

O Senac Fashion Day aborda temas relacionados à moda, tendências e identidade, levando em consideração os diversos aspectos relacionados as inclinações do setor, como cores, tecidos, formas e padronagens que ganharão as ruas em todas as estações do ano.

Experts em moda, como a acreana Manoela Paim, consultora de moda corporativa e criadora da marca Moda Paim, traz peças extremamente exclusivas para o desfile que acontecerá durante o evento no Palácio do Comércio. Tem também a participação da Sofia Brunetta, blogueira de moda inteligente no Acre, e Andrea Costa, que é maquiadora profissional.