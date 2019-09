Melhoria de ramais avança em Epitaciolândia

A abertura da Copa da Floresta Profº Hermano Filho ocorreu envolta de muita emoção na tarde dessa quarta-feira, 18, no Estádio Municipal José Marreiro Filho, o ‘Marreirão’, no município de Sena Madureira. Na presença do prefeito Mazinho Serafim (MDB), das filhas do saudoso professor Hermano e diversas autoridades locais, as 168 equipes, totalizando mais de dois mil competidores, deram início aos jogos do campeonato 2019.

Desde 2017 o evento é realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, após um importante legado deixado pelo entusiasta esportivo Hermano Filho – que faleceu no último mês de fevereiro. Mazinho agradeceu o empenho de todos da prefeitura em fazer a Copa acontecer. “Também é uma satisfação ver tantas pessoas da zona rural participando desse evento. O legado deixado por Hermano só demonstra o tamanho do nosso compromisso em seguir com essa missão que ele nos deixou”,afirmou.

A deputada estadual Meire Serafim (MDB) também participou da solenidade de abertura da competição e reforçou seu apoio para com o esporte do município. “Professor Hermano certamente está muito feliz em ver suas filhas envolvidas na continuidade dessa festa tão linda. Feliz em ver a continuidade desse legado que ele nos passou. Que seja um belo um campeonato”, disse a parlamentar.

De acordo com o secretário de esporte no município, o evento deste ano já supera o número de participantes de edições passadas. “É uma festa entre amigos e recebemos autonomia do prefeito para resolver toda logística da Copa da Floresta. Só temos a agradecer a prefeitura, que não mede esforços para a realização desse evento”, garantiu Ecinairo Carvalho. Segundo o secretário, é nítido o comprometimento do prefeito Mazinho para com o esporte de Sena Madureira. “Sabemos da dificuldade que é de realizar uma Copa como essa, mas com o comprometimento da prefeitura, nossa projeção é que a cada ano a gente melhorar mais ainda”.

Os times são divididos entre categorias: masculina e feminina. Na categoria das mulheres, já são quatro novas equipes integrando a Copa da Floresta. O ponto alto da abertura do campeonato foi a entrega de uma homenagem feita pelo prefeito para as filha de Hermano Filho, Hamanda e Halyne Costa, ao som da apresentação da banda Bancastro. “É uma felicidade ver a prefeitura dar continuidade a esse projeto do nosso pai. Ficamos felizes por esse reconhecimento, de um trabalho de tantos anos que nosso pai realizou”, disse Hamanda.

Participam competidores de diversas regiões do Purus, Iaco, Caeté, Macauã e municípios vizinhos. A disputa pelo título deste ano vai contar com cerca de 100 jogos. O encerramento da competição está previsto para o final da próxima semana, com entrega de premiação, troféus, destaques e jogadores revelação. Além do público presente, também prestigiaram a solenidade secretários e vereadores municipais.