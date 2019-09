IEPTEC abre processo seletivo de seleção de bolsistas para o município de Tarauacá

Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC) tornou público a abertura de processo seletivo de seleção de bolsistas para professor mediador presencial para atuar nos cursos técnicos do Pronatec via Educação a Distância (EAD).

O edital de Nº (008/2019) foi publicado no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta quinta-feira (19).

Serão ofertadas duas vagas para professores mediadores. O valor das bolsas ficou definido em R$ 2.000,00 com carga horária de 20h semanais.

As inscrições começam nesta quinta-feira (19) e vai até os dias 20, 23 e 24 das 8:30 às 17:30, exceto na sexta-feira (20) das 8:30h às 13:30h.

Onde que serão realizadas as inscrições?

Os candidatos interessados devem comparecer no Núcleo de Educação Profissional (Antigo Centro de Juventude Municipal) Rua do Ipepaconha, s/n, Bairro Ipepaconha, no município de Tarauacá.

Confira o edital AQUI.