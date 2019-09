Gladson confirma que recebeu convite para sair do PP e ir para o PSDB de Major Rocha

Nos próximos dias a política do Acre pode ser sacudida com um possível anúncio da mudança de partido do governador Gladson Cameli. O chefe do Palácio Rio Branco confirmou na manhã desta quinta-feira, 19, ao ac24horas, que recebeu o convite para desembarcar no ninho tucano, mas não deu maiores detalhes a respeito do assunto.

Apesar de não ter batido oficialmente o martelo, a expectativa no PSDB também é grande de que o governador venha se filiar no partido.

É notório que há um desconforto atualmente de Gladson dentro do Progressistas, partido pelo qual foi eleito governador. O deputado estadual José Bestene, por exemplo, que até pouco tempo atrás era o presidente estadual do Progressista, hoje é um dos maiores críticos à gestão da atual secretária de saúde, Mônica Feres. Mesmo negando, Bestene sempre foi apontado como quem mandava na pasta, uma das mais importantes do governo, durante a gestão de seu sobrinho, Alysson Bestene, que foi gestor da Sesacre de janeiro até o início de junho deste ano.

Já no ninho tucano, Gladson pode ter a seu favor maior facilidade na articulação política, que tem sido o calcanhar de aquiles de seu governo. Tanto que na terça-feira, 17, os deputados estaduais impuseram a seu governo uma derrota histórica derrubando todos os vetos de projetos aprovados pela casa.

Major Rocha, seu vice e quem de verdade manda no PSDB no Acre, tem procurado manter uma afinação maior com o legislativo e pode ser fundamental na reconstrução dessa relação, hoje abalada, com o parlamento estadual. As rusgas entre Gladson e a tucana Mara Rocha, deputada federal mais votada nas últimas eleições, de alguns meses atrás parecem ter sido superadas e deixadas no passado.

O ac24horas apurou que o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, já teria feito um convite formal a Gladson. Tanto a executiva nacional quanto os membros do PSDB no Acre estão de comum acordo para a possível chegada de Cameli no ninho.

A possível ida do governador ao ninho tucano, iria resolver outra dor de cabeça política para Gladson que é a escolha de um nome forte para disputar as eleições à prefeitura de Rio Branco no ano que vem.

O ex-reitor da UFAC e candidato ao Senado Federal nas últimas eleições, Minoru Kimpara, chega ao PSDB no próximo sábado com status de pré-candidato à prefeitura da capital acreana. O ato de filiação marcado para o Hotel Terra Verde promete ser uma grande festa.