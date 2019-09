Festival do Milho de Porto Walter começa nesta sexta-feira

Em grande evento realizado em praça pública no dia 5 de setembro, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, anunciou o concurso público com lançamento do edital para o dia 9 e inscrições a partir do dia 10. Mas 14 dias depois do anúncio, nada disso aconteceu ainda.

De acordo com o Diário Oficial desta quinta-feira, 19, a prefeitura só criou hoje, os cargos que estarão no concurso e que foram aprovados pela Câmara Municipal na sessão da última terça-feira.

Uma demostração clara de que as ações foram tomadas em ordem inversa à lógica de criação oficial dos cargos: votação pela Câmara, anúncio do concurso e lançamento do Edital do certame.

De acordo com a Secretaria de Comunicação da prefeitura de Cruzeiro do Sul, o edital deverá sair nesta sexta-feira, 20.