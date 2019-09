Enteada se apresenta em delegacia e confessa ter matado padrasto para defender mãe

Com discurso que tenta aliar desenvolvimento agropecuário com preservação ambiental, o pesquisador da Embrapa de Rondônia, Vicente de Paulo Godinho afirmou, durante palestra na Abertura Nacional do Plantio da Soja, que o Acre é o Estado com maior potencial agrícola da região amazônica. O evento ocorreu em Vilhena (RO) nesta quinta-feira (19).

De acordo com texto do repórter Daniel Popov, do Canal Rural, Godinho observa que o bioma amazônico e se mostra promissor para a agricultura pois é rico em um insumo fundamental, a água. “Estados como Rondônia e o Acre têm municípios que recebem até 2.800 milímetros de chuvas por ano. E isso proporciona a qualidade e a possibilidade de semear mais de uma cultura por ano”, conta Godinho.

O Acre é considerado o estado com maior potencial agrícola da região, seguido pelas cidades mais ao sul da Amazônia. “O Acre é uma das grandes fronteiras agrícolas que temos, e os produtores de outros estados precisam conhecer, pois é o local com maior potencial de áreas para agricultura do país. E temos o sul do estado do Amazonas, (municípios) como Apuí, Boca do Acre, Humaitá e uma série de outros que tem uma grande aptidão agrícola, terras e água. Tudo isso preservando o meio ambiente”, afirmou o pesquisador.

Com informações do Canal Rural