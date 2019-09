Energisa atende solicitação do Legislativo e garantirá energia elétrica na Vila Restauração

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), se reuniu na manhã desta quarta-feira (18), juntamente com o deputado Luís Tchê (PDT), com o diretor presidente da Energisa, José Adriano Mendes Silva. Na pauta de reunião, a apresentação do modelo otimizado de operação para geração e distribuição de energia elétrica em região remota dos sistemas isolados.

A boa notícia é que a Vila Restauração localizada no município de Marechal Thaumaturgo, será agraciada com o projeto, isso graças a uma solicitação do parlamento acreano. O sistema será implantado na comunidade em parceria com o governo do Estado.

Localizada dentro da Reserva Extrativista a 70 km do município, a comunidade possui 170 casas. Metade das residências é atendida por 4 horas ao dia por gerador à diesel da prefeitura.

“Fizemos uma solicitação formal a Energisa com o intuito de encontrar uma solução para a comunidade. As famílias da Vila Restauração passam maus bocados com a falta de energia elétrica, eles dependem do gerador há anos e nós queremos mudar essa realidade. E hoje, o presidente da Energisa veio aqui para explicar passo a passo de como esse importante trabalho será realizado. Estou muito feliz com a notícia. Agradeço ainda o governador Gladson Cameli que também será parceiro na execução desse projeto”, disse o presidente Nicolau Júnior.

O presidente da Energisa frisou que a Empresa investe 1% de sua receita operacional líquida em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica – P&D, com o objetivo de inovar e fazer frente aos desafios tecnológicos do setor elétrico. Disse ainda que o sistema que será implantado na comunidade garantirá energia elétrica de qualidade aos moradores.

“Nós vamos montar um sistema inteligente na Vila Restauração. Estou apresentado hoje ao presidente Nicolau um projeto piloto de pesquisa e desenvolvimento de bateria solar. E outra, nós iremos monitorar o projeto daqui de Rio Branco por via satélite, por 24 horas. Iremos também instalar medidores inteligentes que mostrarão quanto cada família está consumindo de energia por dia. Uma inovação mesmo, que mudará para melhor a vida dos moradores daquela região”, explicou.

Mircléia Magalhães

Agência Aleac