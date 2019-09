Diocese de Rio Branco oferece oficinas voltadas ao contexto da Amazônia

A Diocese de Rio Branco realizará nos dias 20 e 21 de setembro, no auditório da Faculdade Diocesana São José, situada no bairro Vila Ivonete, o seminário ‘Direitos Humanos e Políticas Públicas neste chão da Amazônia’. A ação tem haver com o Sínodo [reunião convocada por autoridade eclesiástica] para a Amazônia, convocado pelo Papa Francisco. A atividade da Igreja Católica busca compromisso com a realidade de devastação da Floresta Amazônica.

Nesta sexta-feira, dia 20, a partir das 8 horas, estão previstas oficinas sobre grilagem de terras; manejo florestal e presença de madeireiras; Projeto REDD e mercantilização da natureza; criminalização de lideranças rurais, agentes de pastoral e movimentos sociais; contando com a presença de indígenas e agricultores rurais.

Já no sábado, haverá temáticas que passam por violência urbana; migração e sua relação com o trabalho forçado; defesa da constituição, contra roubo e devastação dos territórios indígenas. Representantes da Universidade Federal do Acre, Ministério Público, Defensoria Pública e Direitos Humanos estarão nos debates.

Para Dom Joaquin Pertiñez, bispo diocesano, a igreja quer dar sua contribuição para com os clamores do povo. “Precisamos cuidar dos povos tradicionais que vivem na Amazônia, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, com todo respeito e zelo pela casa comum, nosso meio ambiente. Todos estamos preocupados, mas animados em buscar soluções para os grandes desafios que envolvem a nossa região”.

O Sínodo da Amazônia ocorre no próximo mês de outubro, em Roma, e irá discutir novos caminhos para a igreja na Amazônia e para uma Ecologia Integral, envolvendo os nove países Pan Amazônicos.