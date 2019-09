Cruzeiro do Sul sofre novamente com efeitos das queimadas

Desde a segunda quinzena de agosto, não se via fumaça de queimadas em Cruzeiro do Sul. Mas desde o início desta semana, a cidade voltou a ficar “azulada”, principalmente nos finais de tarde.

A população já sente os efeitos da fumaceira em seu dia a dia. A empresária Marjorie Melo, cita que o filho, Joaquim, de 4 anos, “está com muita tosse esses dias e ruim da garganta”.

O chefe do IMAC de Cruzeiro do Sul, Levy Bezerra, cita que o Instituto, a Defesa Civil Municipal e outros órgãos fiscalizadores, fazem rondas na parte urbana de Cruzeiro. Demonstrou surpresa com o cenário atual e acredita que a fumaça pode estar vindo de cidades vizinhas e até do Alto Acre. “Estamos surpresos com essa fumaça toda que pode estar vindo do Alto Acre, que concentra os maiores focos de queimadas do Estado”.

Mas a fumaça está bem mais próxima. O ac24horas flagrou quatro grandes queimadas rurais na BR-364 entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul, e nenhum tipo de fiscalização ambiental.