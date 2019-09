Cine Teatro Recreio exibe “Bacurau” e “Os Jovens Baumann” nesta quinta-feira

Após uma curta temporada no cinema do Via Verde Shopping, “Bacurau”, aclamado filme dos diretores pernambucanos Kleber Mendonça e Juliano Dornelles volta para as telonas da Capital, mas dessa vez no Cine Teatro Recreio, que fica no Calçadão da Gameleira, no segundo distrito de Rio Branco.

O valor dos ingressos ficou R$ 8 meia e 16 inteira.

A estreia do filme está marcada pra esta quinta-feira (19) as 19:30h. O Cine Teatro Recreio, que passou um período sem exibir filmes, vai exibir também outro filme nacional com estreia também nesta quinta (19): “Os Jovens Baumann” começa as 18h.