Carne de porco já é 14% da proteína animal exportada pelo Acre; Bolívia é o maior comprador

Os dados do Ministério da Economia mostram que, de janeiro a agosto de 2019, o valor das exportações de carne suína e de seus derivados do Acre somam mais de US$ 805 milhões, sendo que o maior mercado das exportações é o boliviano.

Esse valor representa 3,7% do valor total das exportações acreanas e mais de 14% do valor total de toda proteína animal exportada pelo Estado no período. Os dados estão compilados pelo Fórum de Desenvolvimento do Acre, coordenado pelo economista Orlando Sabino.

Em agosto de 2019, o saldo da balança comercial do Acre foi de US$ 2.237.000,00 e no acumulado do ano US$ 21.152.000,00.

No período, as exportações aumentaram 16% em relação ao mês anterior e apresentou queda de 2% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Quanto às importações, houve um aumento de 71% em relação ao mês anterior e 72% em relação ao mesmo mês do ano anterior.