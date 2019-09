Câmara mantém vetos da prefeita!

Enquanto na Assembleia Legislativa os deputados da base e da oposição se unem para derrubar vetos do governo, na Câmara Municipal os vetos feitos pela prefeita Socorro Neri (PSB) são confirmados no plenário. Isto, graças ao poder de convencimento da equipe da prefeita e da habilidade do líder, vereador Rodrigo Forneck (PT). Um dos vetos foi derrubado, mas dentro de um acordo entre prefeitura, parlamentares da base e da oposição. Pelo pacto, a votação é unânime. Mesmo tendo maioria absoluta, a gestão não recorre ao rolo compressor preferindo o diálogo.

A obtenção de sucessivas vitórias nas votações da Câmara tem explicação lógica. Além de manter um assessor permanente acompanhando as sessões, o líder Rodrigo Forneck utiliza sua equipe mais para ajudá-lo na liderança do que para cuidar do mandato. Ele também tem linha direta com todos os secretários que sabem que ele é a voz da prefeita no Legislativa e respeitam. Por outro lado, a relação da prefeita com a base não é fisiológica. Não existe o toma lá dá cá. Os partidos que compõem a base são aliados e participam da gestão. Para completar a receita do sucesso: os vereadores de oposição são respeitados, apesar dos duros confrontos na tribuna com o líder.

. Funcionários dos correios participam de sessão especial na Assembleia Legislativa para debater a proposta de privatização da instituição.

. O Correio foi criado no Brasil Colônia, é patrimônio do povo brasileiro, entregá-lo para uma empresa arrancar o nosso couro é crime.

. Deixar o mercado regular livremente a economia não dá certo nem nos Estados Unidos, o maior país capitalista do mundo.

. É só pesquisar, buscar, estudar…não o Olavo de Carvalho, Xantipa!

. Os deputados da base estão votando contra o governo, chama o coronel Resende!

. Na verdade, na Assembleia era para ter uns três coronéis; da política tem muitos, falo do Exército!

. Tem um oficial da PM, o Cadmiel Bomfim (tucano), tem um pastor, Fagner Felipe, tem dono de farmácia, o Josa, tem PRF, o Gerlen, tem o rei do café, Jonas Lima, tem mestre monge, Luís Gonzaga (da Caxemira), tem um bom médico, o Jenilson, tem professor, o Edvaldo, tem bancário, o Neném, tem mulheres Meire, Maria Antônia, Antônia Sales e Juliana Rodrigues, todas muito bem qualificadas.

. Esse é o parlamento e muito mais!

. O governador Gladson Cameli (Progressistas) cumpre agenda em Nova Iorque a partir de hoje, quer dizer, parte hoje!

. A coluna cantou a pedra quando disse que:

. “Diga ao povo que o coronel fica”!

. Deixa o homem trabalhar, Jenilson!

. A Mônica, também!

. Diz que o governador quase quebra os dedos do tapa que deu na mesa na reunião com secretários…

. Não é pra menos, esse puxa-encolhe com os deputados acaba com os nervos de qualquer um, santo Deus!

. Minha avó também chamava de “chove não molha”; meu tio Paulo Araújo pegava mais pesado: “Não emprenha nem sai de cima”.

. O ex-vereador Cabide explicava o porquê desse imbróglio todo da Assembleia com o governo:

. Quando ele era criança lá no Seringal Riacho de Areia, na Bolívia, o pai dele, o seu Baiano dizia que “quanto mais gente mete a colher na cuia, mas rápido a farofa se acaba”.

. É uma das leis da termodinâmica!

. Segundo o pai dele, seringueiro que se encosta em pau podre, apodrece junto com ele!

. Ainda escrevo um livro:

. “Coisas do Seringal”!

. O Seringueiro é um sábio!

. E a Maria Beltrão (Globonews)?? Chamou o presidente de Bolzonaro, passou dois dias pedindo desculpas na TV.

. Força da expressão, vai que é tua Maria!

. Rola nos bastidores que o prefeito André Maia vai pegar outro tuba da cadeira em Senador Guiomard.

. Bom dia, seres humanos!