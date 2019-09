Bebedeira entre “amigos” no bairro da Paz termina com homem esfaqueado

Uma bebedeira entre “amigos” quase terminou em morte na manhã desta quinta-feira (19). Jefferson Castro da Silva, 22 anos, foi ferido com uma facada no peito em um bar localizado na rua Valdomiro Lopes, no bairro da Paz, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Jefferson estava bebendo com um “amigo” quando começaram uma briga por causa de dinheiro. O “amigo” tomou posse de uma faca e desferiu um golpe na lateral do peito de Castro. O autor do crime fugiu do local.

A ambulância do Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Jefferson deu entrada no hospital entubado em estado de saúde grave, o golpe de faca perfurou o pulmão.

Policiais Militares do 4°Batalhão estiveram no local, colheram as características do agressor e saíram em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

Agentes da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.