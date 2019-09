Após exonerações, Duarte revela que não tem cargos no governo

O ex-presidiário Marcelo Henrique Rocha Moreira, de 22 anos, foi preso no final da tarde desta quinta-feira (19). Ele é acusado de fazer um arrastão no ônibus que faz a linha da Sobral e roubar o dinheiro do caixa e os celulares de dois passageiros. A prisão aconteceu na Estrada da Sobral, próximo ao um posto de gasolina.

De acordo com informações do motorista, o criminoso estava na parada de ônibus e entrou no coletivo com outros passageiros. De posse de uma arma de fogo o bandido anunciou o assalto, apontou a arma para cabeça do motorista e em seguida roubou os celulares de dois passageiros. No momento do assalto havia 25 passageiros no ônibus. Após a ação o criminoso desceu do transporte coletivo e saiu correndo. Dois policiais que estava a paisana numa moto ao perceber que se tratava de um assalto seguiram o bandido e o renderam.

Em posse de Marcelo foi encontrado um revólver calibre 32 sem munições, dois celulares e R$ 47,00.

Policiais Militares do 3°Batalhão foram acionados e conduziram o assaltante à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

Marcelo já possui passagem pela justiça pelo crime de tráfico de drogas e saiu do presídio no final do ano de 2018 e agora responderá pelo crime de roubo.