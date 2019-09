André Maia pode ser afastado novamente do cargo de prefeito de Senador Guiomard

Uma briga entre “amigos” por causa de R$ 400 reais, quase terminou em morte na noite desta quarta-feira (18) no Ramal São João, no bairro Apolônio Sales, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Andrey Moura Franzão, de 27 anos, estava em casa quando um homem identificado como Mauro Ricardo Alves de Souza, de 30 anos, que é motorista de aplicativo, foi cobrar os 400 reais que Andrey o devia de um aluguel de um carro. Ao chegar na casa, Andrey soltou os dois cachorros Pitbull, pegou um terçado e partiu pra cima do cobrador. Um dos cachorros mordeu o braço de Mauro, que puxou um canivete e desferiu 4 golpes que atingiu Andrey. Após a confusão, Mauro conseguiu fugir do local e foi encaminhado por terceiros ao Pronto-Socorro.

A ambulância do Samu foi acionada prestou os primeiros atendimentos e conduziu Andrey ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a Médica do Samu, ele foi ferido com dois golpes de faca no peito, um no abdômen e outro na axilas, e deu entrada no hospital em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local e em seguida compareceu no hospital, onde aguarda os atendimentos para conduzir os envolvidos a Delegacia de Flagrantes (Defla).

O caso será investigado pela Polícia Civil.