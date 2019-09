AGEAC parcela em 48 vezes multas e atrasados do transporte intermunicipal

O WWF está mobilizando jovens do Brasil todo para manifestações em favor do clima nesta sexta-feira (20) como eventos que precedem a Cúpula de Ação Climáticas (Climate Action Summit) da ONU em Nova York. O WWF divulgou a lista de locais onde ocorrerão as manifestações e não há nenhum do Acre.

“Enquanto lideranças mundiais se reúnem para debater saídas para a crise ambiental, milhares de cidadãos em todos os continentes irão às ruas cobrar medidas rápidas e efetivas para a contenção das mudanças climáticas em níveis seguros para a vida na Terra”, diz a ong ambiental.

No Brasil, já são mais de 30 cidades confirmadas para as manifestações dos dias 20 a 27, dentre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Ponta Grossa, Vitória, Manaus e Salvador. Outras regiões do mundo também estarão mobilizadas.

Veja as cidades participantes.