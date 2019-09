Acidentes nas BRs do Acre fizeram 2.925 mortos e feridos em sete anos

Pelo menos 230 acidentes foram registrados somente em 2018 nas rodovias federais que cortam o Acre, sendo 197 com mortos ou feridos. No período acumulado de 2007 a 2018, foram 4.754 acidentes, sendo 2.925 com vítimas. Ocorreram em média, 22 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia em 2018.

Somente em 2018 foram 26 vidas perdidas. 264 no período acumulado de 2007 a 2018. A cada 100 acidentes com vítimas, 13 pessoas morreram em 2018.

O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais no Acre chegou a R$ 39,47 milhões em 2018.

Esses dados estão no Painel CNT de Consultas Dinâmicas de Acidentes Rodoviários, lançado nesta quinta-feira (19) pela Confederação Nacional do Transporte. Trata-se de uma ferramenta desenvolvida pela CNT que reúne dados da Polícia Rodoviária Federal sobre acidentes ocorridos em rodovias federais brasileiras no período de 2007 a 2018. Nele, é possível fazer consultas sobre os registros, aplicando filtros e realizando cruzamento dos números para análises comparativas e mais completas.

Ainda de acordo com a CNT, a rodovia com o maior número de acidentes em 2018 foi a BR-364 -exatamente a que corta todo o Estado do Acre – onde foram contabilizados um total de 1.102 acidentes com vítimas.

Em relação ao número de mortes, a BR-364 é a rodovia que mais mata. Somente em 2018 foram 93 vidas perdidas nesta rodovia.

Automóvel foi o tipo de veículo mais envolvido em acidentes com vítimas em 2018 (58,2% do total), seguido das motos (57,0%) e dos caminhões (22,0%).

O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais na Região Norte chegou a R$ 642,49 milhões em 2018.