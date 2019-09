“Sente na cadeira governador para trabalhar”, pede o vereador N. Lima

A área de segurança púbica tem pautado os debates da Câmara de Rio Branco. Nesta quarta-feira, 18, o vereador N. Lima (PSL) pediu que o “governador sente na cadeira” para trabalhar.

Segundo o parlamentar, Gladson Cameli (Progressistas) já passou mais de 70 dias em viagens fora do Estado. “Então sente na cadeira governador, para nos dar uma resposta. Já está com nove meses de governo e vossa excelência precisa dar uma resposta”, afirmou N Lima.

Falta liderança política

O líder do Executivo Municipal, Rodrigo Forneck (PT), também se manifestou sobre o assunto. Segundo o petista a preocupação em relação a segurança é de todos e tem sendo debatida em todas as equinas e as famílias acreanas.

“O plano de segurança, que foi apresentado pela equipe do governo para a gente, é bom. Isso unanime entre nós, existe competência técnica equipe que está à frente, como o coronel Paulo César. Mas, se não tiver uma liderança política no governo, alguém que consiga conduzir todos os setores em harmonia, aquele plano não sai do papel”, afirmou Forneck.

O segurança pública tem sido criticada até mesmo por vereadores da base do governo, como o emedebista João Marcos Luz, que já subiu na tribuna para criticar a gestão de Gladson Cameli.