Queimadas criaram “cicatrizes” de 87.000 hectares no Acre em 2019

Um grave acidente envolvendo dois carros e uma motocicleta deixou três pessoas feridas na noite desta sexta-feira (13), nas proximidades da Vila Albert Sampaio, na BR-364, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, João Figueiredo, de 74 anos, trafegava no seu carro modelo Yaris de placa QLX-8833 no sentido Rio Branco-Porto Velho quando passou sem frear no quebra-molas que fica nas proximidades da Vila Albert Sampaio e colidiu na traseira de uma moto CG de cor vermelha onde trafegava um casal. Com impacto, o casal moto foi arremessado com a moto na parte de trás do veículo Gol de placa MZV-2877 que após a colisão foi parar fora da estrada.

Três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestaram os primeiros socorros. As vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

De acordo com os paramédicos do Samu, a mulher que estava na garupa da moto sofreu um traumatismo no peito e uma fratura exposta na perna direita. Já o condutor da moto sofreu um traumatismo craniano e foi entubado ainda dentro da ambulância. Ambos estão em estado de saúde grave. A terceira vítima, o senhor João deu entrada no PS em estado de saúde estável.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e isolou a área para os trabalhos dos peritos. Os veículos foram removidos da BR-364 até o pátio da PRF.