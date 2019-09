Por falta de vacinador, mães não conseguem vacinar seus filhos no próprio bairro

Acreanos que estudam Medicina na Bolívia e outros países poderão fazer o Revalida no 1º e 2º semestres de cada ano caso a Câmara dos Deputados aprove o relatório do deputado Confúcio Moura, do MDB de Rondônia.

O relatório determina a aplicação semestral do Revalida e recebeu nesta terça-feira (17) pedido de vista, ou seja, a votação acontecerá em uma outra data.

“A realização do exame duas vezes por ano é uma pauta proposta por mim e pelos deputados Alan Rick, Alexandre Padilha, Jaqueline Cassol e outros. No entanto, acredito que é necessário um ajuste na forma como o Revalida foi acrescentado no relatório. Do jeito que o relator fez está garantido o Revalida, porém fica muito caro para o estudante recém-formado. Precisamos mudar esse formato”, disse a deputada Perpétua Almeida.

Para ela, os médicos formados no exterior podem ser aproveitados imediatamente. “Por que não descomplicamos esse retorno dos profissionais já formados e aproveitamos para atender a população? Ninguém vai trabalhar sem ser avaliado. Pelo contrário, poderemos avaliar muitos outros candidatos. O Brasil precisa desses médicos”, declarou a parlamentar.