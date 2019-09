Polícia prende grupo que planejava ataques contra membros da Segurança e do Judiciário

Você é de Cruzeiro do Sul e pensa em formalizar seu relacionamento com a pessoa que ama, mas tá sem dinheiro pra pagar a papelada? Então, se liga na dica do ac24horas:

As inscrições para o casamento coletivo tem início nesta segunda-feira (16) e os pombinhos interessados devem ficar atentos, pois estão sendo ofertadas 150 vagas.

As inscrições encerram nesta quarta-feira (18). O evento, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJ/AC), neste ano, conta com a parceria do Projeto Cidadão.

Os casais devem comparecer ao Centro Cultural do Juruá com os documentos necessários: certidão de nascimento original, cópia do RG e CPF, comprovante de endereço, entre outros.

As atividades estão previstas para os dias 20 e 21 deste mês. No primeiro dia ocorrerá oferta de diversos atendimentos à população e no dia seguinte, os casamentos.

Com informações do site Juruá em Tempo