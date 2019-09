Paulo Cézar determina investigação dos casos de comida e remédios vencidos em presídio

O Secretário de Segurança Pública do Acre, Paulo Cézar, determinou que a Polícia Civil abra investigação para apurar o suposto fornecimento de comida e remédios estragados aos detentos do presídio Francisco D’Oliveira Conde.

As descobertas foram possíveis graças a duas fiscalizações surpresas do Promotor de Justiça, Tales Tanin, na unidade prisional. Na primeira, dia 5 deste mês de setembro, o representante do Ministério Público flagrou mais de 3 toneladas de alimentos vencidos.

Já na tarde desta última segunda-feira, 16, foi a vez de medicamentos. O Promotor de Justiça, acompanhado da Vigilância Sanitária descobriu mais de 40 mil remédios com a data de validade vencida.

No documento, enviado nesta quarta-feira, 18, o titular da SEJUSP, Paulo Cézar, determina ao Diretor Geral de Policia Civil, José Henrique Ferreira, que proceda com a apuração dos fatos divulgados pelo ac24horas, e que remeta à secretaria os resultados da investigação.

O ac24horas apurou que a investigação visa abranger também o setor de contratos e licitações, principalmente de anos anteriores a atual gestão para apurar a suspeita de um possível superfaturamento ou desvio de finalidade.