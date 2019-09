Parada do Orgulho LGBT acontece em dezembro no Acre

O tema da 14ª Semana da Diversidade e Parada do Orgulho LGBT é “Direitos humanos para todas as pessoas”. A semana acontecerá em Rio Branco, de 10 a 15 de dezembro de 2019, com uma vasta programação que pretende marcar o Dia Mundial da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

No dia 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento foi elaborado entre janeiro de 1947 e dezembro de 1948.

Ela é considerada o documento mais traduzido da história moderna. Está disponível em mais de 360 línguas, e novas traduções ainda estão em fase de elaboração. “Cada vez mais compreendemos a necessidade de visibilizar as lutas pelos direitos de todas as pessoas”, disse o ativista da causa LGBT no Acre, Germano Marino.