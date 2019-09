“O Parlamento Acreano não é a casa da mãe joana”, diz Jenilson

No próximo dia 6 de outubro, na fazenda Santa Fé, na Estrada da Barrocha, km 6, o município de Xapuri realizará o seu 1º Leilão Direito de Viver, em favor do Hospital de Amor, anteriormente conhecido como Hospital do Câncer de Barretos.

Durante todo o mês de setembro, a equipe responsável pela realização do evento no município trabalha na arrecadação de prendas que vão desde animais, principalmente gado, a vários outros tipos de contribuições. Até a prestação de serviços na organização do leilão contam como ajuda à instituição.

O pecuarista Júnior Ignácio, um dos coordenadores do evento em Xapuri, explica que a campanha de arrecadação para o Leilão Direito de Viver de Rio Branco já ocorre há cinco anos no município, mas que agora as pessoas que todos os anos contribuem com a instituição poderão participar diretamente da realização.

“As pessoas têm ajudado muito todos os anos e têm vestido a camisa do Hospital do Amor. Agora, o hospital quer que todos os leilões sejam realizados nos municípios para que as pessoas que sempre contribuem com as doações possam participar e se envolver diretamente na organização do evento”, disse.

Segundo dados do Hospital de Amor de Rio Branco, cerca de 680 pessoas do Acre fazem tratamento atualmente em unidades do Hospital do Câncer de Barretos. De Xapuri são 8 pacientes sendo atendidos atualmente pela instituição.

O Hospital de Amor

Mantido pela Fundação Pio XII, é a maior instituição oncológica do país contando com unidades espalhadas pelas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Em Rio Branco, o Hospital do Amor – Instituto de Prevenção ao Câncer do Hospital de Barretos – foi inaugurado no fim do ano passado.

Com uma média de 4.100 atendimentos a pacientes por dia e mais de 400 médicos que trabalham em período integral com dedicação exclusiva, é o hospital que mais atende casos de câncer pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil em 18 especialidades.