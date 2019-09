Fundação Elias Mansour participa de seminário de arte e educação na Ufac

Um leilão público de veículos está marcado para ocorrer no município de Sena Madureira no próximo dia 1° de outubro. O leilão, organizado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre (Detran/AC), terá início às 9 horas e será realizado no auditório da escola estadual Dom Júlio Mattioli, situada na Avenida Brasil, região central do município.

Segundo o órgão, serão leiloados 88 automóveis na cidade, entre carro e motocicletas, todos em condição legal para circulação. Os lances iniciais variam de R$600,00 a $2.500,00.

Para participar, é preciso que o interessado se cadastre via online no site do Leiloeiro Oficial ou pessoalmente na 4ª Circunscrição Regional de Trânsito, situada na rua Augusto Vasconcelos, nº 610 – Cidade Nova, das 8h às 12h e das 14h às 16h. O cadastro estará disponível até o dia 27 de setembro, na internet.

Para efetivar o cadastro, é necessário realizar a visitação aos lotes que serão leiloados, etapa obrigatória para participação do certame. Os veículos estarão expostos para vista na 4ª Ciretran de Sena Madureira, nos dias 23 a 27 de setembro, conforme o horário de funcionamento.

Com informações da Agência de Notícias do Acre