Estudantes já podem acessar portal da ID Estudantil 

Plataforma online do MEC contém informações sobre a carteira estudantil digital

A emissão da carteira estudantil digital e gratuita do Ministério da Educação (MEC), que dá direito à meia-entrada em shows, cinema, teatro e outros eventos culturais, será feita a partir de dezembro deste ano, mas os estudantes interessados em adquirir o documento já têm à disposição o portal da ID Estudantil, disponibilizado pelo MEC no último dia 16.

Por meio do portal é possível ter acesso a informações sobre a carteira estudantil digital e gratuita do MEC e acompanhar uma contagem regressiva para o início das emissões do documento. A expectativa do Ministério é de que a ID Estudantil reduza a burocracia na emissão do documento e evite gastos com papel.

Para adquirir o documento de meia-entrada, o estudante interessado precisa acessar as lojas virtuais Google Play ou Apple Store. Contudo, quem solicitar a carteira digital terá que consentir com o compartilhamento dos dados cadastrais e pessoais com o MEC para subsidiar o Sistema Educacional Brasileiro – o novo banco de dados nacional dos alunos, a ser criado e mantido pela pasta.

A carteirinha digital poderá ser emitida pelo MEC; pela Associação Nacional de Pós-Graduandos; pela União Nacional dos Estudantes (UNE); pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes); por entidades estudantis estaduais, municipais e distritais; diretórios centrais dos estudantes; centros e diretórios acadêmicos e outras instituições de ensino e associações representativas dos estudantes.

Carteiras digitais X físicas

O MEC e a Caixa Econômica Federal devem firmar contrato para a emissão gratuita ao estudante da ID Estudantil física. A nova carteira física será válida até 31 de março do ano seguinte, enquanto a digital será válida enquanto o aluno permanecer matriculado em estabelecimento que forneça os níveis e as modalidades de educação e ensino.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil