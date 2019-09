Em Mâncio Lima, polícias civil e militar intensificam operações

Com o uso de duas balanças móveis, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT e a Polícia Rodoviária Federal, realizam fiscalização diurna e noturna nas rodovias com objetivo de coibir o sobrepeso dos caminhões. A Polícia Militar também dá apoio às operações.

O limite é específico por tipo de caminhão dependendo da combinação dos eixos de cada um.

O objetivo de acordo com o superintendente do DNIT no Acre, Carlos Moraes, é salvaguardar as rodovias federais, “que são destruídas com o peso dos caminhões, causando prejuízos pra sociedade”.

Em fiscalização na noite desta segunda-feira, 16, entre Manoel Urbano e Sena Madureira, um caminhão com toras de madeira que deveria levar 60 toneladas, foi flagrado transportando 86 toneladas. Outro caminhão estava com tanto sobrepeso que a balança não conseguiu aferir.

Em casos assim, a polícia aplica a multa, que é proporcional ao sobrepeso. Havendo condições de logística, DNIT e PRF cobram transbordo para o caminhão prosseguir sem sobrepeso.

Carlos Moraes destaca que a fiscalização será mantida em todas as Rodovias federais sempre em locais e horários estratégicos. “Temos que garantir uma vida útil maior para nossa malha viária por isso vamos prosseguir com o uso das balanças móveis nas fiscalizações em todas as vias federais”.