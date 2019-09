Vereadores repudiam ataques contra à prefeita Socorro Neri

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) divulgou uma nota sobre os milhares de medicamentos vencidos encontrados durante uma fiscalização surpresa pelo Promotor de Justiça Tales Trenin.

Segundo a nota os medicamentos vencidos estavam no almoxarifado da UBS e seriam descartados. O Iapen diz ainda que não foram encontrados medicamentos vencidos na farmácia de dispensação, tampouco na sala de procedimentos. Outra informação é de que boa parte dos medicamentos foram recolhidos nos próprios pavilhões.

A nota vai contra o que disse o Promotor de Justiça que afirmou ao ac24horas que os medicamentos vencidos estavam na UBS, almoxarifado e também na farmácia. A nota não menciona os medicamentos que estavam com a data de vencimento cortada.

Confira a nota do IAPEN:

Nota

O Governo do Estado do Acre por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), diante da recente apreensão de medicação com prazo de validade vencido no Complexo Penitenciário de Rio Branco, vem a público esclarecer que:

1. O Complexo Penitenciário de Rio Branco conta com uma Unidade Básica de Saúde (UBS), responsável por realizar consultas, acompanhamentos em saúde e dispensação de medicação sob prescrição médica. Tais medicamentos são dispensados na Farmácia da Unidade.

2. Os medicamentos apreendidos se encontravam acondicionados no Almoxarifado da UBS, local apropriado para o armazenamento de produtos vencidos. A equipe de saúde aguardava o momento oportuno para a realização das tratativas para o descarte, uma vez que existe um protocolo específico para esse tipo de situação.

3. Não foram encontrados medicamentos vencidos na farmácia de dispensação, tampouco na sala de procedimentos, locais onde os pacientes recebem a medicação ou são medicados pela equipe de saúde.

4. É importante destacar que boa parte dos medicamentos apreendidos foram advindos dos próprios pavilhões. Estes, foram dispensados com validade boa, porém não foram utilizados pelos pacientes e, desta forma, foram recolhidos ao almoxarifado.

Rio Branco – Acre, 17 de setembro de 2019.

Lucas Gomes

Presidente do Iapen