Trabalhadores dos Correios do Acre decidem suspender greve

O ex-gestor do Iteracre, Nil Figueiredo, que foi candidato a Deputado Estadual pelo Partido dos Trabalhadores (PT) entrou com uma petição no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AC) na tentativa de obter autorização judicial para ausentar-se da cidade de Rio Branco.

A decisão da petição de Nº (1338) foi publicada no Diário Oficial do TRE desta terça-feira (17).

Nil pretende se ausentar entre os dias 05/11 até 16/11, com destino à cidade de Rostov, na Rússia, para participar, na condição de Presidente da Liga Acreana de Kung Fu, da delegação brasileira do “16th World Chinese Kuoshu Championships 2019”.

A desembargadora Eva Evangelista, decidiu que “o presente pedido de autorização de viagem deve ser endereçado ao Juízo da 9ª Zona Eleitoral, competente para sua análise, e não diretamente ao Tribunal, seja ao Corregedor, por dependência, por livre distribuição a outro membro da Corte. Assim sendo, declino a competência para apreciação deste pedido em favor da 9ª Zona Eleitoral e, em consequência, determino o encaminhamento do feito àquele Juízo”.

Relembre o caso:

Preso preventivamente em 19 de outubro do ano passado pela Polícia Federal (PF/AC) durante a Operação Democracia. Nil está respondendo pelo processo em liberdade desde novembro de 2018.

Nil, que foi candidato pelo PT a deputado estadual nas eleições 2018, e mais oito foram presos denunciadas por um esquema de compra de votos a partir do uso da estrutura financeira do Iteracre no período eleitoral.

Nil foi um dos últimos presos da Operação Democracia a deixarem a Papudinha em Rio Branco na época.

No processo de investigação, o grupo foi grampeado pela PF combinando estratégias para manter o esquema e eleger, usando a estrutura pública do Iteracre, o então candidato Nil Figueiredo.