Socorro Neri reclama de quem furta as flores dos canteiros nas ruas de Rio Branco

Quem procurou atendimento na manhã desta terça-feira, 17, no Pronto-Socorro tomou um susto com os portões principais fechados no cadeado.

O único espaço que continua aberto é o local para a chegada e saída de ambulâncias.

O ac24horas conversou com o gerente geral do pronto-socorro, Areski Peniche, que explicou a decisão. “O pronto-socorro é unidade de urgência e emergência. Estamos reorganizando o fluxo de atendimento. O que está fechado é o ambulatório. Historicamente, assumimos a responsabilidade de atender a população com consultas. Consultas ambulatoriais devem ser feitas em postos de saúde ou unidades de pronto atendimento. O pronto-socorro fica lotado, incapaz de atender as obrigações legais que são as urgências e emergências por causa de consultas”.

Em relação ao pronto-socorro ser uma unidade classificada pelo Ministério da Saúde como porta aberta 24 horas, Areski explica. “O pronto-socorro é porta aberta para urgência e emergência e assim vai permanecer. O PS não é porta aberta para consulta ambulatorial”, finaliza.

Atitude semelhante foi realizada em novembro do ano passado, na gestão do ex-governador Sebastião Viana. Depois de muitas críticas, a gestão voltou atrás e reabriu os portões da unidade de saúde.