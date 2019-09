Segunda parcela do 13º salário dos aposentados já tem calendário de pagamento

A 2ª parcela do 13º salário dos beneficiários do INSS já tem calendário definido para ser pago. A data do pagamento varia de acordo com o valor e com o número final do benefício, excluindo-se o dígito. Os primeiros a receber são os que ganham até um salário mínimo (R$ 998, em 2019). Quem ganha acima do piso nacional receberá dias depois.

No Acre, 100.510 benefícios injetaram em agosto R$ 148.246.104,27 e 67.262 irão receber R$39.207.123,22 do 13º, segundo quadro elaborado pelo portal Simões Filho.

O cronograma de pagamento foi montado de modo a evitar tumulto nas agências bancárias. Ele abrange os dois últimos meses do ano e estipula que o pagamento do décimo terceiro para os que ganham acima do salário mínimo deva ser creditado entre os dias 3 e 7 de dezembro. Isso levando-se em consideração o número final do benefício.

A segunda parcela do abono natalino deverá ser paga junto com o benefício de novembro. O pagamento deverá ocorrer entre 25 de novembro e 6 de dezembro, também de acordo com o valor e com o número do benefício.

A data de pagamento varia de acordo com o número final do benefício, desconsiderando-se o dígito.

Para quem ganha até um salário mínimo (R$ 998):

Final do benefício 1: recebe em 25/11

Final do benefício 2: recebe em 26/11

Final do benefício 3: recebe em 27/11

Final do benefício 4: recebe em 29/11

Final do benefício 5: recebe em 29/11

Final do benefício 6: recebe em 2/12

Final do benefício 7: recebe em 3/12

Final do benefício 8: recebe em 4/12

Final do benefício 9: recebe em 5/12

Final do benefício 0: recebe em 6/12

Para quem ganha acima de um salário mínimo (mais de R$ 998):

Benefícios com finais 1 e 6: recebem em 2/12

Benefícios com finais 2 e 7: recebem em 3/12

Benefícios com finais 3 e 8: recebem em 4/12

Benefícios com finais 4 e 9: recebem em 5/12

Benefícios com finais 5 e 0: recebem em 6/12

Quem tem direito?

Por lei, tem direito ao 13º quem recebeu durante o ano qualquer um desses itens: aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, salário-maternidade.

No caso de auxílio-doença e salário-maternidade, o valor do abono anual será proporcional ao período recebido.