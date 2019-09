Por causa de cirurgia, agenda de Bolsonaro no Acre é cancelada

Por está se recuperando de uma cirurgia para a correção de uma hérnia realizada no último dia 8, a agenda do presidente Jair Bolsonaro no Acre, prevista para acontecer na próxima quinta-feira, 19, foi cancelada.

Apesar de já ter recebido alta médica e já está de volta à Brasília, já que a cirurgia foi realizada em São Paulo, o tempo de deslocamento até a capital acreana e a necessidade de repouso de Bolsonaro foram decisivos para o cancelamento.

Jair Bolsonaro viria ao Acre se encontrar com o presidente peruano Martin Vizcarra.

O Palácio do Planalto não divulgou uma nova data para o encontro entre os dois presidentes.

O Acre, por sua posição geográfica, tem muito interesse nessa agenda que pode estreitar os laços comerciais com o país vizinho.