O jogo de 2020 ainda está para ser jogado

A dança entre o senador Sérgio Petecão (PSD) – foto – e a prefeita Socorro Neri ao som de “Tudo passa, Tudo passará”, sucesso melosos do cantor Nelson Ned, vai mais além do que a cena presenciada na inauguração de mais uma quadra de esportes, construída em parceria entre ambos. O senador Sérgio Petecão (PSD) sonha em tê-la como candidata à reeleição pelo partido. Ele revelou ontem ao BLOG DO CRICA de que já a convidou, e que uma comissão especial do PSD deve lhe procurar entre amanhã e depois, para lhe fazer um convite oficial a se filiar com o status de ser a candidata natural à reeleição. Na conversa, os assessores de Petecão devem argumentar de que ela está fazendo uma boa administração e na disputa do próximo ano teria na sua campanha não só o senador Sérgio Petecão, com forte base eleitoral na capital, mas uma chapa de vereadores forte e completa para lhe fortalecer na disputa. A Socorro é uma política cuja presença enaltece qualquer sigla na qual se filiar, avalia Petecão.

PARA AVALIAR DE FORMA PRAGMÁTICA

Não se sabe qual será a resposta da prefeita Socorro Neri, mas é um convite para ser avaliado de forma pragmática. Nenhum outro partido do campo pelo qual disputou a eleição como vice do Marcus Alexandre, lhe dará uma estrutura do porte da qual ganharia indo pra o PSD.

DESCOLADA DO DESGASTE

Até aqui a prefeita Socorro Neri fez uma gestão descolada da imagem desgastada do PT, que saiu da última eleição com uma fragorosa derrota. Despolitizou a sua administração. E a sua filiação ao PSD a deixaria com uma imagem mais popular, pelo prestígio do senador Petecão.

QUE MULHER PARA GOSTAR DE CONFUSÃO!

A belicosa secretária de Saúde, Mônica Feres, deu novo passo para indispor ainda mais o Gladson com os servidores da SESACRE. Não bastasse a confusão armada pelo seu braço direito, Coronel Jorge Rezende, que chamou os servidores de “bando de vagabundos”, ela enviou ofício as unidades para saber o prejuízo trazido pela greve para punir os grevistas.

NÃO PRECISA DE ADVERSÁRIO

Um governo que tem uma auxiliar como a secretária Mônica Feres, não precisa de adversário.

BOM DIA, SECRETÁRIO, PAULO CÉSAR!

Com todo o respeito, mas vou ter que baixar o linguajar: é sacanagem o que estão deixando fazer com as nossas Praças! A prefeitura restaura a iluminação e em seguida os ladrões roubam os fios. E não se vê uma ação de investigação e nenhuma batida nos pontos que compram fios de cobre, alumínio, para saber se lá não estão os materiais roubados da PMRB.

NÃO CHAMEM O SHERLOCK HOLMES

Não é preciso chamar o Sherlock Holmes, são poucos os pontos que compram este tipo de material. O certo é que a polícia tem de dar um jeito nisso, é recurso público que vai pelo ralo.

INCENTIVO AOS LADRÕES

Essa omissão a este combate de crime é um incentivo a que os ladrões continuem agindo.

AONDE VAMOS PARAR?

Ladrão, de cara limpa, faz assalto em uma das unidades do supermercado Araújo. Ladrões invadem Maternidade roubam pacientes e acompanhantes. Cenas do cotidiano. Aonde vamos parar? É a pergunta que não pode calar. A ousadia dos bandidos é motivada pela impunidade.

ABUSADO E GOZADOR

O subsecretário da Saúde, Coronel Jorge Rezende, o mesmo que chamou os servidores da Saúde de “bando de vagabundos”, em declaração sua divulgada, tirou sarro da cara dos deputados ao dizer que se for declarado “persona non grata” vai à ALEAC receber o título.

TEM MAIS É QUE ACHICALHAR

Depois que recebeu uma NOTA do governo avalizando a sua conduta na greve da Saúde, o Coronel Jorge Rezende tem mais é que ficar zoando de quem for contrário á sua patuscada.

DESFECHO NATURAL

Até aqui se disseram candidatos a prefeito de Rio Branco, Sanderson Moura, Jamil Asfury, Pedro Longo, Minoru Kinpara, Roberto Duarte a Vanda Milani. Com seis candidatos no jogo, dificilmente, a prefeita Socorro Neri não chegará ao segundo turno, um desfecho natural.

MELHOROU MUITO

Não chegou ao ideal, mas a gestão da prefeita Socorro Neri melhorou muito, superou o ápice do desgaste por conta dos buracos na cidade que existiam, e ainda tem um ano para trabalhar.

FICOU MAIS PATENTE

Já se sabia que não funcionava, mas a greve da Saúde deixou mais escancarada que o governador Gladson não tem uma equipe de articulação política eficiente, se tivesse, pelo diálogo, não teria nem acontecido o movimento grevista e com ele, o desgaste natural.

VITÓRIA DE PIRRO

Acabar com a greve dos servidores da Saúde por medida judicial é a típica vitória de Pirro, que não resolveu nada, porque continua ainda o sentimento de revolta entre os funcionários. Somente o Gladson pode com a medida que tomar no retorno, consertar esta trapalhada.

JOGAR COM A SINCERIDADE

O Gladson Cameli tem que pôr a cabeça no travesseiro e raciocinar que tem de mudar de estratégia. Não pode para ser agradável dizer sim a todas as reivindicações de categorias funcionais. Tem que antes consultar a Fazenda para saber se o gasto não ultrapassará o teto constitucional com gasto na folha de pagamento. Ou continuará ele a ter sérios problemas.

ASSIM O ROCHA SE FORTALECEU

O vice-governador Major Rocha não tinha nenhum destaque político. Mas com a decretação da sua prisão no governo Binho Marques por uma greve na PM, o PT criou uma vítima e lhe deu um passaporte para se eleger deputado estadual. Continuou o confronto com o PT e ganhou para Federal. Ficarem batendo no deputado Jenilson Lopes (PSB) só lhe favorece.

BANDEIRA PARA ELEIÇÃO

O prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, faz uma gestão melhor do que a sua primeira passagem pela prefeitura. Mas se o governo chegar na eleição de 2020, com as obras da ponte de Xapuri em curso, o candidato do campo do governo ganhará uma bandeira forte para lhe derrotar.

“LONGE QUE TE QUERO LONGE”

A frase acima e ouvi de uma das figuras mais influentes do governo, quando lhe perguntei como seria a relação do governador Gladson Cameli na eleição do próximo ano com a candidatura do deputado Roberto Duarte (MDB) à PMRB. Está fora do caderno de apoio.

DEIXOU DE SER CONFIÁVEL

Um fato é certo para a eleição de 2020: a candidatura do deputado Roberto Duarte (MDB) para a prefeitura de Rio Branco é vista como inconfiável nas altas hostes palacianas.

NÃO É O NOME

O vereador Joelso Pontes (PROGRESSISTA) pode até ser candidato a prefeito se o seu partido assim entender, mas o seu nome não é visto como o ideal pelas forças da oposição em Brasiléia. Buscam um nome descolado do cenário político, que seja na eleição uma novidade.

FOCANDO NA BASE

A ex-deputada Leila Galvão (PT) deve passar a eleição municipal do próximo ano se dividindo no apoio a candidatos a vereadores pelo PT nos municípios da região do Alto Acre. Quer com isso fortalecer a sua base eleitoral para a sua candidatura à ALEAC, em 2022.

NOVA EXPERIÊNCIA

O PT vai passar por uma nova experiência na eleição do próximo ano, a de seus candidatos disputarem vagas nas Câmaras Municipais, nas prefeituras, sem a máquina estatal derramando dinheiro na campanha. Sem ter secretárias transformadas em currais-eleitorais. Tempo duro!

FORA DE COGITAÇÃO

O ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), embora seja o sonho do PT, não será candidato a vereador na capital, para servir como puxador de votos para a legenda e assim eleger um bom número de vereadores. Marcus deve se resguardar para a disputa de 2022.

PASSAVAM BEM LONGE

O casal político, Perpétua Almeida – Edvaldo Magalhães, nas greves nos governos Lula e Dilma passavam bem longe. Nesta greve os Correios apareceram de microfone em punho discursando contra a privatização do órgão. A vida de oposição é dura, tem de ralar muito.

PODE CONTRATAR ADVOGADO

Pelo o que eu já ouvi o vereador Gilson da Funerária (PROGRESSISTA), que exercia interinamente o cargo de prefeito de Senador Guiomard, pode tratar de contratar advogado, porque a sua passagem pelo cargo será alvo de enxurradas de ações pelo prefeito André Maia.

PUXADOR DE VOTOS

O anão Montana Jack (PSD) define assim a sua candidatura a vereador de Rio Branco, em 2020: “vou ser candidato para me eleger com grande votação e puxar a vereadora Lene (PSD)”.

MULHERES REPRESENTADAS

Em 2020, as mulheres vão estar representadas em duas candidatas a prefeita de Rio Branco: deputada federal Vanda Milani (SD) e a prefeita Socorro Neri (PSB). Ainda bem, num contexto sempre repleto de candidatos masculinos, é salutar a presença feminina.

FRASE DO DIA

“Você pode fazer muito pouco com a fé. Mas você não pode fazer nada sem ela”. Samuel Butler, romancista inglês.