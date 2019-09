Mulher é morta com tiro na cabeça e adolescente é baleada

Francisca Andrade de Barros, de 30 anos, foi morta com três tiros e uma adolescente de 14 anos foi ferida com um tiro nas costas na noite desta segunda-feira (16). O crime aconteceu numa casa no km 52, na Vila Pia, na BR-317, Estrada de Boca do Acre.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Francisca estava em casa quando quatro homens não identificados chegaram num carro, desceram, pularam uma cerca de madeira e chamaram pelo nome de um dos moradores. No momento da ação dos bandidos havia oito pessoas na casa, como não abriram a porta os criminosos a quebraram e de posse de armas de fogo efetuaram vários tiros. A adolescente de 14 anos, foi ferida com um tiro nas costas.

Após balearem a adolescente, os bandidos foram até o quarto aonde Francisca se encontrava deitada e efetuaram 3 tiros, um atingiu na cabeça, outro no peito e na mão esquerda. As demais pessoas que estavam na casa fugiram pela porta dos fundos. Os criminosos fugiram do local.

A ambulância do Samu foi acionada prestou os primeiros atendimentos e conduziu a adolescente de 14 anos ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos dos peritos em criminalística.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Familiares informaram que há cerca de um mês, Francisca sofreu uma tentativa de Homicídio, mas conseguiu fugir.

A Polícia acredita que a motivação do crime, foi briga entre facções.

A Polícia Civil vai investigar o caso.