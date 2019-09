Moro autoriza Força Nacional combater queimadas no Acre

A boa relação entre o Senador Sérgio Petecão (PSD) e atual prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB), suscitou nos bastidores da política acreana a possibilidade de um convite para que a gestora migrasse para o partido do atual 1º secretário do Senado Federal.

A verdade é que aos poucos, Petecão começa claramente a pavimentar seu nome à disputa ao governo do Acre nas eleições de 2022.

A prefeita Socorro Neri já repetiu por diversas vezes que não discutirá as eleições municipais do ano que vem em 2019. Sua candidatura para continuar no comando da prefeitura da capital acreana ainda é uma incógnita. São várias dúvidas que pairam no ar em relação à essa possibilidade. A principal é a postura de aliados que tornaram o projeto que tornou Socorro prefeita. Neri herdou a vaga de Marcus Viana, que abriu mão do cargo para concorrer ao governo do Acre. Apesar de desgastados politicamente após as últimas eleições, o PT ainda tem nomes fortes para uma disputa à prefeitura, como Jorge Viana e Raimundo Angelim.

Por meio de nota, Socorro Neri faz questão de deixar claro que não há menor possibilidade de deixar o PSB para disputar a eleições do ano que vem por outro partido. Sem citar Petecão e o PSD, ela afirma que está em total sintonia com seu partido.

Leia a nota.

NOTA DE ESCLARECIMENTO:

A respeito de notícias sobre um suposto convite para que eu concorra a eleição de 2020 por um determinado partido, me sinto no dever de informar que:

1 – Continuo firme na decisão de não discutir eleição este ano. Entendo que há o tempo certo para cada coisa. Agora, o tempo é de muito trabalho.

2 – Estou em total sintonia com o meu partido, o PSB. De modo que não há a menor possibilidade de que eu venha a migrar para outra agremiação partidária.

Sem mais.

#ObemColetivoÉoQueNosMove