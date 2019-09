Jovem confessa participação em morte de mãe que deu a vida pelo filho

Apreendido em flagrante por roubo na Loja Cruzeirense, um menor, 16 anos, confessou ter participado do assassinato de Maria Enilsa Pereira, 32 anos, executada a tiros no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, no último domingo, 15.

Maria Enilsa foi morta tentando impedir que criminosos matassem o filho. Ela tomou à frente e foi atingida com disparos de arma de fogo.

O menor foi conduzido à delegacia na manhã desta terça-feira, 17.

“Na verdade, ele foi rendido pelos funcionários e, posteriormente, conduzido pela Polícia Militar para a delegacia. Em seu interrogatório, ele confessou alguns crimes, entre eles, esse cometido no Miritizal”, explica o delegado Vinicius de Almeida.

