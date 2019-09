Citando Acre como caso de sucesso, Revista dos Prefeitos exalta educação militar

“Depois de fracassadas tentativas de recuperar a qualidade que o ensino público de base já teve, surge uma nova era de possibilidades para levar a educação do país de volta aos patamares de excelência que um dia já teve”. Assim começa a reportagem da Revista dos Prefeitos do Brasil sobre o advento dos colégios militares no Acre.

A revista chama de “case de sucesso” a educação cívico-militar em andamento no Estado. “Buscando trazer ao conhecimento de gestores, formadores de opinião e pais de alunos essa nova realidade, a RPB encontrou no estado do Acre, norte do país, uma das muitas experiências que em pouco tempo estão obtendo elevados níveis de aprendizado e aprovação, quer seja junto aos estudantes, seus pais, comunidade e educadores de forma geral”, exalta a revista, que tomou depoimentos do governador Gladson Cameli, do vice Major Rocha e do Secretário de Educação, Mauro Sergio.