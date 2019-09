Base do governo fica acuada após “recado” do Palácio e adia votação de vetos na Aleac

Dados são mantidos em sigilo, mas, ausência em massa de servidores para recadastramento aumentam suspeitas de fraude na folha de pagamento como suspeitava o governador Gladson Cameli.

Milhares de servidores públicos do estado que não procuraram suas secretarias de origens para fazer o recadastramento, podem vim com o contracheque zerado no pagamento deste mês. Mesmo com a campanha feita nos canais de rádio e sites da estatal de comunicação, pelo menos a metade dos servidores públicos nascidos entre janeiro e abril não procuraram pelo serviço.

Dos mais de 35 mil servidores, a Secretaria de Planejamento e Administração (SEPLAG) esperava que cerca de 8 mil estivem à disposição, cedidos para outros órgãos ou afastados sem ônus. O número de servidores que deixou de se cadastrar surpreendeu a secretaria Maria Alice.

Embora o Palácio Rio Branco negue, os dados até agora preenchidos aumentam a suspeita de fraude na folha de pagamento, como suspeitava o governador Gladson Cameli, principalmente no setor da saúde. Situações de afastamentos na segurança pública também chamam atenção no serviço de recadastramento.

A SEPLAG vai inserir as informações na folha de pagamento e no sistema estadual de gestão de pessoas. Os dados vão servir de base para a implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).

O decreto determina que o recadastramento deve ser feito, obrigatoriamente, por servidores de cargos de provimento efetivo, comissionado e temporário, civis e militares, inclusive agentes políticos.

O outro lado

A secretaria de comunicação informou a reportagem que na primeira fase do cadastramento, 8 mil servidores deveriam fazer o recadastramento, e que 94,4% já procuraram os setores em que trabalham para apresentação dos documentos.

De acordo a assessoria de imprensa do palácio, 212 servidores devem ficar de fora da folha no pagamento de outubro.