Ataques a prefeita Socorro não são críticas, são ofensas!

Em tempos de Lava Jato, de tantas operações da Polícia Federal nos municípios, de tanta corrupção, de crise econômica aguda a prefeitura de Rio Branco na gestão da prefeita Socorro Neri (PSB) não tem uma denúncia comprovada de pratica de corrupção. Ninguém é obrigado a gostar dela, mas a prefeita tem se revelado uma pessoa inflexível com qualquer desvio de conduta em sua gestão.

Apesar das críticas virulentas, machistas, misóginas e injustas em redes sociais (palavrões, xingamentos, obscenidades, achincalhes não são críticas, são casos de polícia), ela vai tocando a gestão nesse mar de dificuldades. Se não tem feito mais pela cidade é porque as condições não permitem. Um bom gestor se conhece na dificuldade orçamentária-financeira. É muito fácil trabalhar, fazer tudo quando se tem o cofre abarrotado. Rio Branco é uma cidade com muitos bairros, mas da metade da população do Acre está concentrada na capital.

No caso dela, tem que aplicar fielmente cada centavo do dinheiro público de forma eficiente e competente. Faço muitas críticas a gestores (papel da imprensa), porém, nem por isso, deixo de reconhecer qualidades porque é um dever. Como diria Aristóteles, aluno de Platão, professor de Alexandre: É justo! (de justiça!). Quanto a criticar suas decisões políticas é intrínseca a democracia, também é justo desde que não ofenda sua integridade de pessoa humana, de mulher, filha, esposa e mãe.

. Empresa TEC NEWS EIRELI que atua no ramo de conservação, limpeza e apoio administrativo está atrasando salários dos seus funcionários terceirizados.

. A desculpa é o velho clichê:

. “A culpa é do governo que não paga, que deixa as famílias passarem necessidades, inclusive fome”!

. O caldo engrossa quando fontes do governo dizem o contrário, que estão pagando sim!

. A TEC NEWS ganhou muitos contratos no governo!

. Jorge Viana, quando era governador, chamou empresas terceirizadas e construtoras e as obrigou a pagar primeiro os salários dos funcionários, depois viria o lazer dos proprietários e sócios.

. Quanto a situação da TEC NEWS, a Secretária da Fazenda Semírames Dias pode trazer luz sobre a questão.

. Se o governo pagou a TEC, confirme; se não pagou, que pague!!

. Os funcionários não podem ficar sem receber, vivemos temos difíceis, o salário só para comida, luz e água!

. Às vezes, nem isso!

. Mesmo quando os faccionados resolvem tirar uma semana de descanso, sem se matarem uns aos outros, os não faccionados da sociedade resolvem abrir as portas do inferno.

. Seis mortos em um final de semana é um absurdo!

. O ser humano é violento, o espaço urbano é violento!

. Uma boa educação em casa e nas instituições públicas poderia nos tirar dessa zona de guerra.

. Mais de 90% dos reeducandos só tem o ensino fundamental incompleto e os 10% restante nunca frequentou uma escola.

. Mais de 50% quando crianças e adolescentes estiveram em alguma igreja.

. Ás vezes, um jovem comete um crime, é engolido pelo sistema e acha que para ele não tem mais saída, não tem mais jeito, arrependimento.

. Faz o que velho João de Pátimos diz em Apocalipse 22:11, cujo contexto não pode ser desconsiderado nunca:

. Quem é injusto, faça injustiça ainda: e quem está sujo, suje-se ainda; e quem é justo, faça justiça ainda; e quem é santo, santifique-se ainda.

. “Santo”, no caso, é ser separado dos coisas ruins que fazem mal a si e aos outros, alguns chamam de pecado.

. Uns são, outros não são e todo mundo é!

. A coluna hoje está teológica, teleológica…sei lá! Nessas horas minha mãe dia: desce daí menino!

. É que realmente tudo parece servir a um propósito, mas às vezes não!

. Tudo isso é para tentar entender porque mergulhamos nessa violência insana; a moda agora é assaltar os ônibus.

. Do Universitário não faz nenhum sentido!

. É tão pequeno o bairro, de onde esse pessoal vem?

. É triste, tudo muito triste!

. Bom dia!