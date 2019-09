Thiago Caetano inspeciona UPA de Cruzeiro do Sul para Gladson decidir data da inauguração

O Governo Federal está implementando o Programa Vigia, um complexo sistema de monitoramento das fronteiras internacionais nos Estados.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública quer blindar o país da entrada de armas, drogas e produtos contrabandeados pelos cerca de 16 mil quilômetros de fronteira.

Já está em operação experimental no Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No fim do ano chega ao Acre, Amazonas e Rondônia, segundo pretende o MJSP.

Entre as linhas de atuação estão as operações integradas, aquisição de equipamentos, capacitações e bases operacionais com integração de sistemas.