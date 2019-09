Saúde Itinerante superou 1.000 atendimentos

Brasiléia possui uma malha viária com mais de 1.800 quilômetros de ramais. Boa parte destes, estão dentro da Resex Extrativista Chico Mendes, que pertence ao Governo Federal, porém a prefeitura vem investindo em melhoria de ramais, construção de pontes, reabertura e abertura de alguns ramais para que famílias que viviam isoladas possam ter o direito de ir e vir com melhor facilidade.

A Prefeita Fernanda Hassem esteve neste domingo, 15, realizando a inauguração do ramal do seringal Tabatinga, na Resex Chico Mendes, há mais de 80 km de ramal no km 59. Foram abertos cerca de 35 km de ramal, que vai beneficiar mais de 80 famílias extrativistas. Algumas dessas famílias para chegar no ramal principal no km 59, andavam mais de 8 a 10 horas a pé ou em animal.

O seringueiro Alfredo dos Santos (Maranhão), falou das dificuldades que os moradores passavam sem o ramal.

“Moro na Resex deste de 2008, era sempre uma dificuldade para nós chegar até o ramal principal onde tem transporte. Nós andávamos por varadouro de 8 a 10 horas a pé ou montado em animal, as pessoas adoeciam e a gente tirava na rede. Hoje estamos aqui realizando um sonho que foi abertura do ramal, a prefeita Fernanda Hassem está aqui e só temos que agradecer a ela que tem trabalhado para ajudar as pessoas. Essa semana estava na rua, chamei um um amigo que tem carro, ajudei no combustível e ele veio me deixar na porta de casa, tirei a mercadoria do carro e coloquei dentro da minha casa, isso não tem preço”. Ressaltou seu Maranhão.

A prefeita Fernanda Hassem vem dando atenção especial às melhorias de ramais e mesmo a Resex Chico Mendes sendo responsabilidade do Governo Federal, não tem medido esforços para atender aos moradores. “Hoje 83 famílias saem do isolamento e esse era um compromisso que eu tinha desde que assumi a prefeitura de Brasiléia. Eu andei por aqui antes de ganhar a eleição e vi o sofrimento das pessoas e agora vejo a alegria da comunidade. Já abrimos mais de 70 km de linhas aqui no ramal do 59 e estamos melhorando o ramal principal. Temos muito mais desafios na área de educação, saúde, social, mas hoje estamos garantido a infraestrutura que foi a abertura de ramal” finalizou.

O vereador Antônio Francisco também falou da importância da abertura do ramal”. São 35 quilômetros de ramais a mais que passa a existir acrescentado mais ramais em Brasiléia A Prefeita Fernanda Hassem vem atendendo a demanda das comunidades e só temos que agradecer a todos”, disse.

A Prefeitura de Brasiléia além da abertura, trabalha na melhoria do ramal principal que são mais de 80 km de ramal principal e trabalha na melhoria de ramais com várias frentes de serviços para atender a demanda das comunidades rurais, seguindo as normas legais, como no caso da Resex Chico Mendes, abertura com licenciamento ambiental para que não prejudique o meio ambiente.

Além da Prefeita estiveram presentes secretários, vereadores Antônio Francisco, Marquinhos Tibúrcio, Mario Jorge, Rosevete e Edu Queiroz, coordenadores de Núcleos de Brases e diversas famílias do seringal Tabatinga.