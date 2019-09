PRF recupera motocicleta roubada e apreende arma de fogo artesanal na BR-364

Policiais Rodoviários Federais no Acre conseguiram localizar e deter os suspeitos de terem roubado uma motocicleta poucas horas após o crime, ocorrido na manhã desta segunda-feira, 16, em Rio Branco. Um rapaz de 19 anos e um adolescente foram apreendidos na BR-364.

Por volta das 16h de hoje, durante serviço de ronda nas imediações do km 122, da BR-364, a equipe avistou uma motocicleta com as características semelhantes a do veículo roubado. Quando os PRFs se aproximaram para abordar o veículo e confirmar as informações, o condutor acelerou e empreendeu fuga pelo bairro Areal juntamente com o passageiro na moto.

Foi então que os policiais iniciaram uma perseguição aos suspeitos e conseguiram detê-los. Foi confirmado que o veículo era o mesmo roubado pela manhã.

Na revista pessoal, os policiais encontraram com o condutor de 19 anos uma arma de fogo artesanal, calibre 22, com a inscrição de um grupo criminoso que atua no estado do Acre. O passageiro foi identificado e confirmado ser um adolescente de 15 anos.

O homem foi preso em flagrante e o adolescente apreendido. Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Policia Civil de Rio Branco (AC). A proprietária da motocicleta foi avisada da recuperação do veículo e agradeceu pelo trabalho da PRF.

Com informações da PRF/Acre