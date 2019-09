Prefeitura de Cruzeiro do Sul entrega asfalto e Deracre começa operação tapa-buracos

O material foi usinado no final de semana e nesta segunda-feira, 16, a prefeitura de Cruzeiro do Sul entregou para o Deracre o asfalto para a operação tapa-buracos nas rodovias AC-405 e AC-407. O Departamento iniciou o trabalho pela rodovia 405, de Mâncio Lima para a rotatória do Pé da Terra. “É a que precisa de serviço com maior urgência”, cita Marcos Sales, chefe do Deracre de Cruzeiro.

A prefeitura está usinando 40 caminhões trucados de asfalto e o Deracre atua com 7 equipamento e a mão de obra e 19 homens. Não há previsão para a conclusão do trabalho na AC-405 para o início na 407.

A 405 passa pelo Balneário Igarapé Preto, Aeroporto e segue até Mâncio Lima, num total de 31 km. Já a AC-407, vai da rotatória do Pé da Terra até Rodrigues Alves, com 22 km, somando 53 km.

O governo do Estado celebrou convênio com a prefeitura de Cruzeiro do Sul, para a execução do serviço, no valor de R$ 1,5 milhão. No dia 30 de agosto, repassou metade do valor para a prefeitura e ainda não há sinalização de data de novo repasse.