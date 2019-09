Polícia investiga roubo em loja de móveis e eletrônicos em Xapuri

Este domingo, 15, é como se fosse dia 31 de dezembro para o futebol acreano. É isso mesmo, o ano acabou para o futebol do Acre.

A última tentativa de salvar o desastroso ano de 2019 para os clubes acreanos terminou neste domingo com mais um vexame do Atlético. Jogando as quartas de final da Copa Verde contra o Remo, no estádio Baenão, o Galo Carijó foi “atropelado” pelo time paraense por 6 a 1. E olha que o torcedor atleticano tinha alguma esperança depois da vitória em casa por 2 a 1.

O jogo foi um passeio e o Remo não encontrou nenhuma dificuldade para golear. Neto Baiano marcou três gols, Wesley fez dois e Ronaell marcou uma vez. Jovambert fez o único gol do time acreano.

O Remo segue para as semifinais Copa Verde onde terá pela frente um adversário local, já que Bragantino, do Pará, e o tradicional adversário Paysandu duelam pela outra vaga.

Ao Atlético e o futebol acreano resta juntar os cacos e repensar o atual momento extremamente ruim.

Os clubes do estado fracassaram de forma precoce em todas as competições nacionais. Copa do Brasil, Rio Branco e Galvez não passaram da primeira fase no Campeonato Brasileiro da Série D, o próprio Atlético foi rebaixado na Série C e agora a desclassificação na Copa Verde.

Depois de alguns anos em que o Acre rivalizou com o Pará como o melhor futebol do Norte do país, o atual cenário é de clubes cada vez mais endividados, resultando em um campeonato estadual extremamente fraco como foi o deste ano e desempenhos vergonhosos nas competições estaduais.

Crédito da foto: Samara Miranda/Remo