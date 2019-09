Novo show de Whindersson Nunes chega a Rio Branco no próximo mês de outubro

Rio Branco vai abrir a temporada de shows de Whindersson Nunes no próximo mês de outubro. A capital acreana vai receber a nova turnê do Youtuber, chamada “A Volta do Que Não Foi”, no dia 4 de outubro (sexta-feira), no Ginásio do Sesi.

Até agora, há somente uma sessão marcada para as 20h, sem sessões extras confirmadas. Os ingressos não estão disponíveis para vendas em lojas físicas, mas já podem ser adquiridos por meio da agenda de shows do comediante, que leva ao site ingressodigital.com. A classificação etária do show é livre.

Os shows de stand up de Whindersson são sucesso de público por onde passam. A expectativa é que a organização abra sessões extras conforme se aproxime a data da apresentação.