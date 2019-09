MP investiga suposta improbidade por não utilização de verba no Hospital de Sena

Filial do Hospital do Câncer de Barretos (SP), o Hospital de Amor de Rio Branco, unidade de saúde que fica localizada na Via Verde, estrada do Amapá, ao lado da UPA do 2º distrito, é responsável por realizar o atendimento de prevenção e rastreamento contra o câncer no Estado do Acre. O videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, foi hospital e tira todas as dúvidas para quem tem interesse no serviço.

