Jovens são feridos a tiros por membros de facção rival em motocicleta, no Carandá

Rio Branco vai abrir a temporada de shows de Whindersson Nunes no próximo mês de outubro. A capital acreana vai receber a nova turnê do Youtuber, chamada “A Volta do Que Não Foi”, no dia 4 de outubro (sexta-feira), no Ginásio do Sesi.

Os ingressos já estão disponíveis para vendas nas lojas físicas da Polo Wear, no Via Verde Shopping e na Ótica Novo Estilo, situada no bairro- Estação. Também podem ser adquiridos por meio da agenda de shows do comediante, que leva ao site ingressodigital.com. Segundo a organização local, a classificação etária do show é livre.

Os shows de stand up de Whindersson são sucesso de público por onde passam. A expectativa é que a organização abra sessões extras conforme se aproxime a data da apresentação.