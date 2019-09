Jenilson participa de ação de saúde na zona rural de Plácido

O deputado estadual e médico Jenison Leite (PSB) participou na sexta-feira (13) de mais uma ação de saúde, desta vez foi no PA Esperança, na zona rural do município de Plácido de Castro. Os moradores estão localizados no ramal do Epitácio, a 75 km da rodovia AC-40.

A participação do médico atendeu ao convite do presidente da Associação Esperança, Epitácio Bernardino, para promover atendimento de saúde no Projeto Triunfo, que é um assentamento de terra. Além de Jenilson Leite, estava presente o professor Camilo Silva.

Dentre os atendimentos disponibilizado ao público, foram realizadas consultas clínicas, exames de eletrocardiograma e ultrassonografia.

O presidente da associação, Epitácio Bernardino, agradeceu ao deputado pela disponibilidade em proporcionar os atendimentos aos moradores do projeto de assentamento. “Quero agradecer ao deputado Jenilson Leite que é um parceiro do município, pois tenho conhecimento do trabalho de médico dele na região, e da defesa que ele faz de Plácido de Castro na ALEAC. Não é fácil conseguir um médico parceiro para estas ações, mas o senhor se dispôs a vir e está aqui conosco. Nossa gratidão”.

Desde 2016, o deputado Jenilson participa de ações de saúde no município de Plácido de Castro. Indo até as mais longínquas comunidades do interior. “ Quero agradecer ao sr. Epitácio, ao professor Camilo, que é uma pessoa que tem uma luta em defesa dos moradores da região, trabalhando incansavelmente no projeto do PHR (Plano de Habitação Rural). Me coloco a disposição para vir mais vezes aqui, dar nossa parcela de contribuição como médico e deputado”, ressaltou o parlamentar.

Após cumprir agenda em Plácido, o deputado viajou neste sábado (14) para Assis Brasil. A convite do presidente da Associação Comercial do município, Jesus Pilique, e da vereadora Toinha, Leite participa do evento musical e de negócio “Assis Brasil Country Fest”, tendo como atração a banda Pancanejo.