Homem tenta reaver carro com procuração falsa, mas é liberado por falta de delegado

As guerras entre facções não cessam, uma dupla tentativa de homicídio foi registrada na manhã desta segunda-feira (16) na capital. Emerson Alves Araújo, de 22 anos e Emerson da Cruz, de 19 anos, foram feridos a tiros em via pública. O crime aconteceu na rua Dom João XI, no Residencial Carandá, região da Baixada da Sobral.

De acordo com informações da polícia, as vítimas vinham de uma audiência no Fórum Criminal, e ao trafegar em uma motocicleta pelo residencial foram abordados por dois homens não identificados numa motocicleta. O garupa de posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros, três dos projeteis atingiram Emerson Alves, que mesmo ferido ainda conseguiu correr poucos metros e pedir ajuda numa casa. Já o jovem Emerson da Cruz foi ferido com um tiro na perna (coxa) e conseguiu correr para não morrer.

Duas ambulância do Samu foram acionadas e conduziram as vítimas ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O estado de saúde de Emerson Alves é grave, o jovem deu entrada no hospital entubado. Já Emerson da Cruz está estável.

Policiais Militares do 3°Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia técnica.

O caso já está sendo investigado pelos Agentes da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP).